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ТОП-5 привычек, которые могут «убить» ваш автомобиль
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ТОП-5 привычек, которые могут «убить» ваш автомобиль 

Daily-Motor 6 минут назад
Фото: Daily-Motor
ТОП-5 привычек, которые могут «убить» ваш автомобильЭксперты в автомобильной отрасли назвали пятерку привычек автомобилистов, которые способны нанести вред техническому состоянию их машинам. Каждая из этих привычек может в конечном итоге заставить владельца «железного коня» отправиться в автосервис для ремонта своего любимца.
Первой самой распространенной ошибкой водителей эксперты называют привычку ездить на полупустом баке. Учитывая низкое качество нашего топлива это может привести к поломке топливного насоса и системы питания.
Резкие старты и торможения рано или поздно приведут к поломке приводов. Особенно это актуально для переднеприводных автомобилей.
Езда «внатяг» (на низких оборотах) также может стать причиной возникновения неисправностей, в частности двигателя, поскольку недостаточное давление масла приводит к быстрому износу деталей мотора, а также сильно нагружает элементы трансмиссии.
Непрогретый двигатель сократит годы жизни мотора. Эксперты советуют начинать движение только через несколько минут стабильной работы мотора, но оно должно быть медленным и плавным — без резких ускорений и торможений. Необходимо дождаться, пока все рабочие жидкости в двигателе достигнут оптимальной рабочей температуры.
Самая элементарная ошибка, распространенная среди автомобилистов, езда по плохим дорогам на перегруженном автомобиле. Со временем подвеска начнет страдать от повышенных нагрузок, пробиваться на ямах, а также сильно просядет. Если не обращать на это внимание в итоге можно получить трещины и даже нарушение структуры кузова.
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