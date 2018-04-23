ТОП-5 привычек, которые могут «убить» ваш автомобиль

ТОП-5 привычек, которые могут «убить» ваш автомобильЭксперты в автомобильной отрасли назвали пятерку привычек автомобилистов, которые способны нанести вред техническому состоянию их машинам. Каждая из этих привычек может в конечном итоге заставить владельца «железного коня» отправиться в автосервис для ремонта своего любимца.

Первой самой распространенной ошибкой водителей эксперты называют привычку ездить на полупустом баке. Учитывая низкое качество нашего топлива это может привести к поломке топливного насоса и системы питания.

Резкие старты и торможения рано или поздно приведут к поломке приводов. Особенно это актуально для переднеприводных автомобилей.

Езда «внатяг» (на низких оборотах) также может стать причиной возникновения неисправностей, в частности двигателя, поскольку недостаточное давление масла приводит к быстрому износу деталей мотора, а также сильно нагружает элементы трансмиссии.

Непрогретый двигатель сократит годы жизни мотора. Эксперты советуют начинать движение только через несколько минут стабильной работы мотора, но оно должно быть медленным и плавным — без резких ускорений и торможений. Необходимо дождаться, пока все рабочие жидкости в двигателе достигнут оптимальной рабочей температуры.

Самая элементарная ошибка, распространенная среди автомобилистов, езда по плохим дорогам на перегруженном автомобиле. Со временем подвеска начнет страдать от повышенных нагрузок, пробиваться на ямах, а также сильно просядет. Если не обращать на это внимание в итоге можно получить трещины и даже нарушение структуры кузова.