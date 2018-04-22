Самым быстрым SUV на планете стал… Nissan Qashqai с 2 000 л.с.

Если вдруг вы никогда не слышали о тюнерах из британского ателье Severn Valley Motorsport, то мы уточним, что это компания, специализирующаяся на доработке спорткаров Nissan GT-R и прославившаяся несколько лет назад, «трансплантировав» силовой агрегат от GT-R в подкапотное пространство скромного Nissan Qashqai первого поколения. Тот проект получил имя Qashqai-R и поразил нас 1 100 л.с. мощности и такой же цифрой крутящего момента.

Эта история случилась в 2014 году, но, что интересно, тюнеры не посчитали его выполненным, идеал достигнут не был. В результате очередных доработок и «мощной закалки» спортивного двигателя, а также с помощью нового комплекта турбонагнетателей, компактный японский кроссовер начал выдавать уже 2 000 лошадиных сил. Зачем — спросите вы совершенно справедливо. Все для того, чтобы отвоевать звание самого быстрого SUV на планете у 2 000-сильного Toyota Land Cruiser, который смог разогнаться до 370 км/ч.

Максимальная скорость монструозного Nissan Qashqai-R зафиксирована на отметке в 382.7 км/ч, замеры были проведены на частном мероприятии VMax 200 по забегу на 2 мили. Что интересно, такая невероятная скорость затмила даже штатные показатели гиперкара Koenigsegg Agera RS, хотя это авто, если верить заводским испытаниям, способно на гораздо большее. Severn Valley Motorsport обещают уже в ближайшее время выложить в Сеть видео рекордного заезда и мы ждем-не дождемся когда сможем убедиться в быстроте Qashqai-R воочию.

Стоит уточнить, что Qashqai-R не единственный Nissan, получивший благоволящий тюнингу мотор от GT-R — летом 2015 года производитель вывел в свет 600-сильный Juke-R, который был выпущен тиражом всего в 17 экземпляров и стоил заоблачных денег, за него просили $590 000.