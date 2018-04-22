Битва топовых немцев: Mercedes-AMG S63 против BMW M760i

Mercedes оснащен четырхлитровым турбированным двигателем в 612 лошадиных сил с девятиступенчатой коробкой передач.

Его оппонент имеет полный привод (Mercedes заднеприводный) и обладает 6,6–литровым двигателем мощностью в 610 лошадиных сил с восьмиступенчатой коробкой передач.

Машины проявили себя по очереди: в заезде на четверть мили (около 400 метров) BMW оказался первым, преодолев дистанцию за 11,3 секунды, в то время как его соперник отстал на несколько десятых долей секунды.

Однако при старте на скорости 80 км/час победителем оказался S63.

Примечательно, что в тесте на проверку тормозов победителем опять-таки оказался BMW M760i, несмотря на массу в 2,2 тонны: на 200 кг больше, чем у Mercedes-AMG S63.