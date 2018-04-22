Ещё
Битва топовых немцев: Mercedes-AMG S63 против BMW M760i
Далее:
Читайте также:
Ещё

Битва топовых немцев: Mercedes-AMG S63 против BMW M760i 

Авторамблер 30 минут назад
Фото: Авторамблер
Mercedes оснащен четырхлитровым турбированным двигателем в 612 лошадиных сил с девятиступенчатой коробкой передач.
Его оппонент имеет полный привод (Mercedes заднеприводный) и обладает 6,6–литровым двигателем мощностью в 610 лошадиных сил с восьмиступенчатой коробкой передач.
Машины проявили себя по очереди: в заезде на четверть мили (около 400 метров) BMW оказался первым, преодолев дистанцию за 11,3 секунды, в то время как его соперник отстал на несколько десятых долей секунды.
Однако при старте на скорости 80 км/час победителем оказался S63.
Примечательно, что в тесте на проверку тормозов победителем опять-таки оказался BMW M760i, несмотря на массу в 2,2 тонны: на 200 кг больше, чем у Mercedes-AMG S63.
Авторамблер: последние новости
Tesla второй раз с начала года остановила сборку Model 3 Появились подробности о краш-тестах автомобилей "Кортежа" АвтоВАЗ отозвал Lada Granta и Kalina
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор6
Названы лучшие автомобили для поездок на дачу
На рынок вышел самый большой внедорожник Chery2
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение