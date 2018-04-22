Мировой рекорд: Nissan Qashqai разогнали до 382 км/ч 

Британское тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport, специализирующееся на доработке суперкаров Nissan GT-R представило свой очередной проект.
В качестве объекта для экстремального тюнинга был выбран кроссовер Nissan Qashqai. Старт проекта был дан в 2014 году, когда инженеры Severn Valley Motorsport установили в кроссовер Nissan Qashqai двигатель от Nissan GT-R, доведенный до мощности 1100 лошадиных сил. За четыре года с момента старта проекта Qashqai прошел цел ряд доработок. Сейчас мощность мотора доведена до 2000 лошадиных сил. Тюнеры из SVM ставили себе цель создать самый быстрый кроссовер в мире и превзойти рекорд скорости, установленный в американской пустыне на 2000-сильном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник Toyota развил скорость в 370 км/ч.
Вчера этот рекорд был официально перебит кроссовером Nissan Qashqai от Severn Valley Motorsport. Автомобиль сумел развить скорость в 382,7 км/ч на взлетно-посадочной полосе частного аэродрома. В этом же заезде участвовал суперкар Koenigsegg Agera RS, который разогнали на этой же взлетной полосе до 356 км/ч. При этом официальный рекорд скорости для суперкара Agera RS составляет 456 км/ч. Пока тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport опубликовало фотографии 2000-сильного Nissan Qashqai R. Видео рекорда обещали опубликовать позже. Теперь Nissan Qashqa R официально считается самым быстрым кроссовером в мире.