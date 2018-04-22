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«Убить» новый автомобиль: назван ТОП-5 вредных привычек водителей
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«Убить» новый автомобиль: назван ТОП-5 вредных привычек водителей 

Мир24 26 минут назад
Автоэксперты назвали пятерку самых распространенных ошибок водителей, которые вредят автомобилю. Все они могут привести к преждевременному посещению автосервиса, пишут «Автоновости дня».
Одна из самых распространенных ошибок — привычка ездить на полупустом баке, что негативно влияет на работу топливного насоса и систему питания.
К износу приводов, особенно у переднеприводных машин, приводят резкие старты и замедления. Также это ведет к поломке сцепления и преждевременной замене тормозных механизмов. Впрочем, и езда «внатяг» — на слишком низких оборотах — тоже опасна: недостаточное давление масла приводит к быстрому расходу ресурса мотора, что увеличивает нагрузку на трансмиссию.
Непрогретый автомобиль тоже сокращает жизнь мотору. Начинать движение можно и через несколько минут стабильной работы мотора, но движение должно быть плавным, без резких ускорений до тех пор, пока рабочие жидкости в двигателе и трансмиссии не достигнут нормальной температуры.
При езде по неидеальным дорогам не стоит слишком перегружать автомобиль. В противном случае подвеска перестанет нормально отрабатывать неровности. А это приведет к тому, что удары будут приходиться на кузов и шасси, что может привести к трещинам и нарушению структуры кузова.
Напомним, специалисты назвали 10 самых «противных» для автомобилистов вещей. Среди них — дизайн, цвет и неудобные решения в управлении.
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