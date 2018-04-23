Great Wall опубликовал цены на гибридный кросс WEY P8

Автохолдинг Great Wall выводит на рынок люксовый гибридный паркетник WEY P8, который будет предлагаться в трёх модификациях и стоит от 259 800 до 279 800 юаней (2,5 млн до 2,7 млн рублей).

Автомобиль лежит на той же архитектуре, что и роскошный вседорожник WEY VV7.

Габаритные размеры WEY P8 можно сравнить с основным конкурентом Lexus RX450h: 4765 х 1931 х 1655 мм, колесная база достигает 2950 мм.

В движение полноприводная модель приводится двухлитровым бензиновым турбодвигателем и электромотором, который стоит на задней оси. Суммарная производительность этой установки 340 л.с. и 520 Нм крутящего момента. В паре с ней трудится 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Расход топлива у кроссовера на 100 км пути — 2,4 литра, а запас хода около 660 км. Стартует новинка с нуля до первой сотни всего за 6,5 секунды. На одной лишь электротяге машина сможет проехать до 50 км.