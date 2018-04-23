Спортпрототип Volkswagen I. D. R Pikes Peak — 680 сил и 2,25 секунды до «сотни»

Компания Volkswagen представила электрический спортпрототип I. D. R Pikes Peak, подготовленный специально для горной гонки на Пайкс Пик. С этой машиной немцы намерены установить новый рекорд трассы в классе электромобилей.

Volkswagen I. D. R Pikes Peak оснащён двумя электродвигателями, суммарная отдача которых составляет 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Они разгоняют прототип с места до 100 км/ч всего за 2,25 секунды — быстрее чем болиды «Формулы 1».

Весит прототип менее 1100 кг, а максимальную скорость на презентации не озвучили — в компании считают, что при прохождении трассы на холме Пайкс Пик, состоящей из 156 поворотов, важнее будет начальное ускорение. А также наличие энергии — для этого к литий-ионным батареям добавили систему рекуперации, способную восстановить до 20% заряда.

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