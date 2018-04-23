Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей

Бытует мнение, что за сумму менее миллиона рублей можно приобрести лишь хороший автомобиль легковой группы. Однако это не так. За указанную в заголовке сумму можно приобрести замечательный кроссовер с пробегом.

Взять к примеру Renault Duster . Это довольно свежая автомодель. Приобрести за оговоренную сумму можно машину данной модели с пробегом 20-50000 километров. Важно обратить внимание на то, какая коробка передач у выбранного экземпляра. Предпочтение лучше отдать МКПП.

Про Toyota RAV4 автоэксперты говорят, что автомобили данной серии не проходят менее 300000 километров до ремонта. Следовательно подержанную машину с пробегом до 150000 километров можно смело брать.

Осторожность нужно проявить в адрес рулевой колонки, которая довольно часто начинает хандрить уже после 100000 километров пробега.