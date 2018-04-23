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Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
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Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Бытует мнение, что за сумму менее миллиона рублей можно приобрести лишь хороший автомобиль легковой группы. Однако это не так. За указанную в заголовке сумму можно приобрести замечательный кроссовер с пробегом.
Взять к примеру Renault Duster. Это довольно свежая автомодель. Приобрести за оговоренную сумму можно машину данной модели с пробегом 20-50000 километров. Важно обратить внимание на то, какая коробка передач у выбранного экземпляра. Предпочтение лучше отдать МКПП.
Про Toyota RAV4 автоэксперты говорят, что автомобили данной серии не проходят менее 300000 километров до ремонта. Следовательно подержанную машину с пробегом до 150000 километров можно смело брать.
Осторожность нужно проявить в адрес рулевой колонки, которая довольно часто начинает хандрить уже после 100000 километров пробега.
Хорошим вариантом может стать Volvo XC90 лет десяти. При выборе отдавать предпочтение лучше пятицилиндровым версиям моторов. Так как автомодель довольно надежна, присматриваться больше нужно к состоянию, нежели к сроку эксплуатации.
Также автоэксперты рекомендуют присмотреться к автомоделям: BMW X3, а также Mitsubishi Pajero IV.
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