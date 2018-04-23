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Новый Ford Focus ST получит в 2019 году больший двигатель
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Новый Ford Focus ST получит в 2019 году больший двигатель 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Четвертое поколение Ford Focus, презентованное в текущем месяце, получило новую платформу и много инноваций.
Теперь автомобилисты ждут появления более «горячего» ST и по последним слухам, его дебют перенесен с конца 2018-го на первый квартал 2019 года.
Предполагается, что новый Ford Focus ST оснастят более мощным двигателем. Напомним, что ранее источник Autocar сообщал, что очередная модель получит уменьшенный 3-цилиндровый бензиновый двигатель на 1,5 литра.
Но теперь эта версия мотора будет приводить в действие меньшие версии Focus, а ориентированная на производительность ST будет повышаться от 2,0-литрового двигателя уходящей модели до 2,3-литрового двигателя, адаптированного из мощного RS.
Также представитель «Голубого овала» отметил, что автоматическая коробка передач будет подвергнута «прокачке» и очередной Focus ST выпустят исключительно с ручной коробкой передач.
Несмотря на отсутствие большей мощности по сравнению со старым, новый Ford Focus ST должен быть более проворным, учитывая, что обычный автомобиль четвертого поколения потерял до 88 килограммов.
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