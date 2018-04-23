Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер

Японская компания Mitsubishi Motors Corporation разрабатывает несколько новых моделей, среди которых значится следующее поколение культовой модели Mitsubishi Lancer . Об этом сообщает популярное издание Auto Express, ссылающееся на официальных представителей бренда.

В беседе с журналистами Тревор Манна, операционный директор японской компании, рассказал, что в настоящее время Mitsubishi Motors работает над преемниками кроссоверов ASX и Outlander, а также популярного пикапа L200. Однако ожидать скорого появление этих моделей не стоит, поскольку их дебют запланирован на 2025 год.

Помимо этого, как рассказал топ-менеджер, в портфеле бренда значится ещё две модели. Речь идёт об автомобилях Mitsubishi Lancer и Mitsubishi Pajero . Информацией о внедорожнике Mitsubishi Pajero следующего поколения представитель марки не поделился, а вот о модели Mitsubishi Lancer раскрыл некоторые подробности.

Как отмечает британский ресурс, не исключено, что следующее поколение модели Mitsubishi Lancer трансформируется в компактный кроссовер. Предполагается, что новая модель получит стильный и выразительный дизайн экстерьера, который будет выполнен в стилистике концепта Mitsubishi e-Evolution: дебют этого прототипа состоялся в прошлом году.

Не исключено, что в основу нового серийного «паркетника» ляжет платформа CMF альянса Renault-Nissan. Как известно, с недавних пор марка Mitsubishi входит в состав альянса Renault-Nissan. Также сообщается, что модель Mitsubishi Lancer нового поколения будет оснащаться гибридной силовой установкой, информации о которой сейчас нет.

В качестве напоминания, скажем, что в настоящее время актуальное поколение модели Mitsubishi Lancer предлагается в некоторых странах мира. Мало того, в прошлом году японская марка вывела на рынок Таиланда и Китая серьёзно обновлённую версию седана, который получил название Mitsubishi Grand Lancer.