Доля продажи китайских SUV составляет 84%

В первом квартале текущего года было продано 84% SUV от общего количества китайских внедорожников, данный показатель значительно высокий для российского рынка.

На российском рынке в среднем доля продаж на внедорожни приходится 45% от общего количества реализованных автомобилей. Китайские внедорожники занимают лидирующие позиции, наиболее популярными являются марки Haval, Chery , Changan. Данные автомобили являются сегментом SUV, другие марки авто тоже имеют неплохие результаты продаж, но с небольшим отставанием.

Спрос в России на китайцев начался в 2011 году и медленными темпами возрастал. За прошедшие 6 лет продажи увеличились втрое с 29% до 84% и это, скорее всего не предел. Скорее всего, это связано с довольно доступной ценой и соотношением качества для своей ценовой категории.