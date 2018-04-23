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Доля продажи китайских SUV составляет 84%
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Доля продажи китайских SUV составляет 84% 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В первом квартале текущего года было продано 84% SUV от общего количества китайских внедорожников, данный показатель значительно высокий для российского рынка.
На российском рынке в среднем доля продаж на внедорожни приходится 45% от общего количества реализованных автомобилей. Китайские внедорожники занимают лидирующие позиции, наиболее популярными являются марки Haval, Chery, Changan. Данные автомобили являются сегментом SUV, другие марки авто тоже имеют неплохие результаты продаж, но с небольшим отставанием.
Спрос в России на китайцев начался в 2011 году и медленными темпами возрастал. За прошедшие 6 лет продажи увеличились втрое с 29% до 84% и это, скорее всего не предел. Скорее всего, это связано с довольно доступной ценой и соотношением качества для своей ценовой категории.
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