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Китайские автомобили SUV преобладают в рейтинге продаж в РФ
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Китайские автомобили SUV преобладают в рейтинге продаж в РФ 

Daily-Motor 38 минут назад
Фото: Daily-Motor
Эксперты определили, что в первом квартале этого года около восьмидесяти четырёх процентов от общего числа реализованных китайских автомобилей в рамках отечественного рынка занимают транспортные средства из ряда SUV.
Эксперты из профильного агентства Автостат отметили, что популярность кроссоверов и джипов увеличивается с каждым годом. Глядя на показатели продаж своих автомобилей, китайские производители также вводят некоторые изменения и делают акцент именно на SUV в рамках российского рынка. В настоящее время в общей сложности в России около сорока пяти процентов всего автопарка представлены паркетниками и внедорожниками, хотя на мировом рынке показатели этих типов машин намного выше.
Стоит отметить, что многие известные бренды постепенно полностью отказываются от седанов, оставляя в своей линейке лишь люксовые легковушки премиальных линий. К примеру, такие китайские производители, как Changan, Chery и Haval и вовсе оставили в своих модельных рядах исключительно кроссоверы.
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