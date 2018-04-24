Китайские автомобили SUV преобладают в рейтинге продаж в РФ

Эксперты определили, что в первом квартале этого года около восьмидесяти четырёх процентов от общего числа реализованных китайских автомобилей в рамках отечественного рынка занимают транспортные средства из ряда SUV.

Эксперты из профильного агентства Автостат отметили, что популярность кроссоверов и джипов увеличивается с каждым годом. Глядя на показатели продаж своих автомобилей, китайские производители также вводят некоторые изменения и делают акцент именно на SUV в рамках российского рынка. В настоящее время в общей сложности в России около сорока пяти процентов всего автопарка представлены паркетниками и внедорожниками, хотя на мировом рынке показатели этих типов машин намного выше.