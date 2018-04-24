Продажи легковушек в РФ выросли на 23%

В первом квартале текущего года автолюбители в своём большинстве отдали предпочтение машинам сегмента SUV и транспорту класса В.

Всего за первый квартал было реализовано триста шестьдесят семь автомобилей. И этот результат почти на двадцать три процента больше, чем результаты продаж легковушек аналогичного периода прошлого года. Представители компании Автостат подтвердили эту информацию и обозначили, что рост спроса наблюдается во всех сегментах, кроме класса Е (спад продаж на двенадцать процентов).

На долю SUV пришлось сорок три процента от общего числа реализованных машин, что составляет сто пятьдесят семь тысяч паркетников и внедорожников. Самыми популярными моделями продолжают оставаться Hyundai Creta и Renault Duster

На втором месте располагаются транспортные средства класса В. Всего было продано сто сорок три тысячи автомобилей и чистый прирост в этом сегменте составил почти двадцать один процент. В этом случае самым популярным автомобилем стал Kia Rio с результатом в двадцать пять тысяч единиц.

Последним в тройке лидеров оказался класс С, на долю которого пришлось около семи процентов от всех продаж. В общей сложности было реализовано двадцать четыре тысячи автомобилей. Прирост в сегменте составил девять с половиной процентов.