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Продажи легковушек в РФ выросли на 23%
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Продажи легковушек в РФ выросли на 23% 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В первом квартале текущего года автолюбители в своём большинстве отдали предпочтение машинам сегмента SUV и транспорту класса В.
Всего за первый квартал было реализовано триста шестьдесят семь автомобилей. И этот результат почти на двадцать три процента больше, чем результаты продаж легковушек аналогичного периода прошлого года. Представители компании Автостат подтвердили эту информацию и обозначили, что рост спроса наблюдается во всех сегментах, кроме класса Е (спад продаж на двенадцать процентов).
На долю SUV пришлось сорок три процента от общего числа реализованных машин, что составляет сто пятьдесят семь тысяч паркетников и внедорожников. Самыми популярными моделями продолжают оставаться Hyundai Creta и Renault Duster.
На втором месте располагаются транспортные средства класса В. Всего было продано сто сорок три тысячи автомобилей и чистый прирост в этом сегменте составил почти двадцать один процент. В этом случае самым популярным автомобилем стал Kia Rio с результатом в двадцать пять тысяч единиц.
Последним в тройке лидеров оказался класс С, на долю которого пришлось около семи процентов от всех продаж. В общей сложности было реализовано двадцать четыре тысячи автомобилей. Прирост в сегменте составил девять с половиной процентов.
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