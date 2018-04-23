Очередной топ-менеджер Porsche оказался под следствием

Дизельный скандал набирает обороты: в Германии задержан и заключён под стражу глава отдела по разработке двигателей марки Porsche . Об этом сообщает Automotive News Europe.

Йорг Кернер, курирующий в Porsche разработку силовых агрегатов, задержан немецкой полицией в связи с дизельным скандалом Volkswagen Group. Ранее на этой неделе немецкие прокуроры обыскали около 10 помещений в Баварии и Баден-Вюрттемберге в рамках расследования дела о занижении производителем показателей о вредных выбросах дизельных автомобилей. Полиция заключила Кернера под стражу, опасаясь, что менеджер может скрыться или уничтожить улики по делу о мошенничестве.

В общей сложности дела ведутся в отношении уже троих менеджеров премиального немецкого производителя — одного бывшего и двух действующих сотрудников Porsche.

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Ранее в применении специального программного обеспечения, позволяющего искусственно занижать показатели вредных выбросов дизельных моторов, призналось руководство головного Volkswagen. В общей сложности марка выпустила и реализовала порядка 11 млн неэкологичных машин по всему миру, что обернулось для неё огромными финансовыми потерями и судебными тяжбами.

Задержанный Йорг Кернер тесно сотрудничал с бывшим главным инженером VW Group Вольфганом Хатцем, который был арестован в прошлом году. Недавние рейды проводились полицией по наводке бывшего менеджера Audi Джованни Памио , который также был арестован в прошлом году, но впоследствии отпущен. Именно он дал показания против коллег и стал главным свидетелем обвинения.

Генеральный директор Porsche Оливер Блюм все обвинения в адрес марки категорически отверг и официально заявил, что делает всё возможное, чтобы прояснить данный вопрос.