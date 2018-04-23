Рейтинг российского рынка пикапов в I квартале возглавил УАЗ Пикап

За январь-март 2018 года продажи новых пикапов в России выросли на 44,6%, сообщают в «Автостат Инфо». Исследование аналитиков компании показало, что за отчетные три месяца нынешнего года в РФ было продано 2968 новых пикапов, а годом ранее — 2052 машин. На первое место в рейтинге продаж рынка пикапов в России вышел УАЗ Пикап. Продажи этой модели за три первых месяцев 2018 года выросли на 105,5% в годовом сравнении и достигли отметки в 1161 ед. На втором месте рейтинга оказалась модель Mitsubishi L200, которая продемонстрировала существенный прирост: + 471% (всего продано 657 машин). Прежний лидер рынка пикапов, модель Toyota Hilux , занял в этом списке только третью позицию с результатом 571 проданный автомобиль (-13%). Сообщается также, что за январь-март 2018 года россияне купили 115 пикапов «ВИС-2349» (+13,5%), 115 автомобилей Volkswagen Amarok (-43%), а также 55 ед. FIAT Fullback (-39%). Добавим, что в отчетный период покупатели приобрели 1516 российских пикапов (+64,2%) и 1452 пикапа-иномарки (+28,6%).

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