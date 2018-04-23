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Новый пикап Land Rover бросит вызов Mercedes X-Class
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Новый пикап Land Rover бросит вызов Mercedes X-Class 

VanLife 50 минут назад
Фото: VanLife
Новый Land Rover Defender получит версию с кузовом пикап. Информацию подтвердили изданию Autocar представители британской марки. Пикап Land Rover Defender появится в 2020 году и будет основан на длиннобазой версии модели, сообщает источник. Стоит напомнить, что новое поколение внедорожника должны показать уже в конце нынешнего года. У новой модели обещает быть очень широкая палитра модификаций. Скорее всего, будут варианты с двумя и четырьмя дверями, спартанские бюджетные и роскошные дорогие версии. Основным конкурентом модели называют пикап Mercedes-Benz X-Class. Скорее всего, новый Land Rover будут оснащать 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом семейства Ingenium. Производство пикапа наладят в Словакии. Позже также возможен запуск конвейера в Мексике, где будут выпускать автомобили для североамериканского рынка.
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