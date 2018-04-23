Ещё
«Заряженный» Jaguar F-Pace SVR дебютировал на официальном видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заряженный» Jaguar F-Pace SVR дебютировал на официальном видео 

LiveCars.Ru 43 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Британская компания Jaguar опубликовала новый видеоролик в «заряженным» кроссовером F-Pace SVR, который даёт возможность насладиться звуком 5,0-литрового двигателя V8 с наддувом, мощностью 550 лошадиных сил.
Напомним, мировая премьера «заряженного» британского кросса Jaguar F-Pace SVR состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона. Ранее мы подробно рассказывали о машине.
Напомним, 550-сильная модель Jaguar F-Pace SVR способна ускоряться с нуля до первой сотни за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 176 миль в час (283 км/ч). В компании уверены, что новинка способна «подвинуть» такие модели, как Porsche Macan GTS/Turbo, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Audi SQ5, BMW X3 M40i и Mercedes-AMG GLC63.
LiveCars.Ru: последние новости
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер VW рассекретил гоночный электрокар I.D. R Pikes Peak Другой KIA Sportage нового поколения поступил в продажу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Qashqai разогнался до 383 км в час
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение