«Заряженный» Jaguar F-Pace SVR дебютировал на официальном видео 

Британская компания Jaguar опубликовала новый видеоролик в «заряженным» кроссовером F-Pace SVR, который даёт возможность насладиться звуком 5,0-литрового двигателя V8 с наддувом, мощностью 550 лошадиных сил.
Напомним, мировая премьера «заряженного» британского кросса Jaguar F-Pace SVR состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона. Ранее мы подробно рассказывали о машине.
Напомним, 550-сильная модель Jaguar F-Pace SVR способна ускоряться с нуля до первой сотни за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 176 миль в час (283 км/ч). В компании уверены, что новинка способна «подвинуть» такие модели, как Porsche Macan GTS/Turbo, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Audi SQ5, BMW X3 M40i и Mercedes-AMG GLC63.