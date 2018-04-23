Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz

Глобализация и обострившаяся конкуренция порождают все новые союзы среди автоконцернов. Так, стало известно, что концерн Daimler , которому принадлежит марка Mercedes-Benz , обсуждает возможное сотрудничество с компанией Geely , владельцем бренда Volvo

Немцы могут стать поставщиками двигателей и других компонентов для автомобилей Volvo, а также собираются приобрести часть акций компании. Кроме того, Daimler и Geely хотят наладить технологическое сотрудничество и заняться совместной разработкой платформы для электромобилей. Подробности партнерства не приводятся: стороны еще находятся в стадии переговоров.

Напомним, что Volvo принадлежит китайской Geely с 2010 года. За восемь лет благодаря деньгам из Поднебесной шведы полностью обновили модельный ряд, разработали семейство двигателей и две модульные платформы. А в феврале этого года глава Geely Ли Шуфу приобрел почти 10% акций концерна Daimler, Так что идея сотрудничества двух компаний родилась не на пустом месте.