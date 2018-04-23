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«Москву отбросило на месяц назад». Когда менять резину?
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«Москву отбросило на месяц назад». Когда менять резину? 

BFM.RU 23 апреля 2018
Фото: depositphotos.com
Апрель близится к концу, однако в столице заморозки. Когда водителям «переобувать» свои машины? Пока немало тех автомобилистов, которые ездят на шипах
Из-за ночных заморозков на некоторых трассах Москвы образовалась гололедица, поэтому тем, кто резину уже поменял, следует водить особенно аккуратно. Впрочем, это касается и водителей, которые до сих пор ездят на шипах. Когда последним стоит «переобуть» резину? Рассказывает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
«Погода так распорядилась, что нас, Москву и Московскую область, отбросило назад на месяц. Буквально нужно потерпеть неделю. После того, как температурный фон выстроится, пойдут снова положительные температуры и днем, и ночью. Тогда о гололедице стоит забыть. Еще один интересный, но, наверное, нами забытый факт: отрицательные температуры могут наблюдаться еще и в первых числах мая. Тогда тоже прогнозируется гололедица. В связи с этим рекомендует ГИБДД воздержаться от поездок на личном транспорте, для того, чтобы не попасть в аварию. То есть, в принципе, я сам как автовладелец, конечно, переобуваться не собираюсь пока. Скорее всего, уже там к 8 мая, к 9 мая можно будет уже и приготовить шорты, и летнюю обувь для того, чтобы приятно проводить время на городских улицах и площадях».
Метеорологи предупреждают: кроме 23-24 апреля, всю неделю будет лить дождь.
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