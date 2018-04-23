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Honda решила научить американцев ездить на «механике»
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Honda решила научить американцев ездить на «механике» 

Motor.ru 28 минут назад
Фото: Motor.ru
Американское подразделение компании Honda опубликовало видео о том, как ездить на автомобилях с механической коробкой передач. Ролик размещен на официальном YouTube-канале марки.
В ролике рассказывается о том, зачем в автомобилях с «механикой» нужна педаль сцепления, как переключать передач, а также в какой момент это нужно делать. В настоящее время модели с МКП не пользуются популярностью в США: лишь около пяти процентов машин от общего ежегодного объема продаж оснащены такой трансмиссией. Для сравнения, в Европе и Японии число автомобилей с «ручкой» доходит до 60 процентов.
Большинство автопроизводителей в США вообще не предлагают моделей с механическими коробками передач. «Хонда» является исключением — почти для каждой машины марки можно заказать МКП.
В ролике показана модель Accord десятого поколения. Автомобиль построен на новом шасси, имеет более легкий кузов и новую линейку двигателей, в которой больше нет шестицилиндрового агрегата. Машина теперь предлагается с 1,5-литровой «четверкой» мощностью 192 силы и 252-сильным двухлитровым мотором, который работает в паре с 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Для обеих установок предусмотрена модификация Sport c шестиступенчатой «механикой».
«Аккорд» также стал победителем конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года». Первые места также взяли Volvo XC60 и Lincoln Navigator, которые выиграли в категориях «лучший кроссовер» и «большой внедорожник».
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