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Первый хот-хэтч Hyundai сравнили в дрэге с VW Golf GTI
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Первый хот-хэтч Hyundai сравнили в дрэге с VW Golf GTI 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Австралии провели гонку по прямой между первым «заряженным» хэтчбеком компании Hyundai — i30 N и хот-хэтчем Volkswagen Golf GTI. Заезд устроило издание CarAdvice, на YouTube-канале которого опубликовано видео с гонки.
Обе модели оснащаются двухлитровыми турбомоторами. На Hyundai агрегат выдает 275 лошадиных сил, а на Golf GTI — 230. В CarAdvice провели три заезда. Все их выиграла одна модель.
Сейчас Hyundai i30 N комплектуется только механической коробкой передач. Ранее сообщалось о том, что в 2019 году хот-хэтч получит роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.
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