General Motors и SAIC рассекретили обновленный Baojun 310 Wagon

Прошла презентация рестайлингового универсала Baojun 310 Wagon, который совсем скоро выйдет на авторынок Поднебесной.

Отметим, что автомобиль впервые обновили после выхода модели в 2016 году.

Обновленный «сарай» лежит на платформе Chevrolet Sail, как и его младший «собрат» хэтч Baojun 310. «Посвежевший» автомобиль получил изменённую головную оптику, другой обвес и уникальные «катки».

Интерьер салона нового универсала выполнен в черном цвете с белоснежными акцентами. Также, помимо передних подушек безопасности модель укомплектовали и боковыми.

В моторном отсеке рестайлингового авто стоит 1,5-литровый атмосферный агрегат, производительность которого 112 сил. Сочетаться движок будет с роботом, которым оснащаются Baojun 510 и Baojun 530.

Добавим, что цена нового автомобиля пока не сообщается. Однако напомним, актуальное поколение «сарая» можно приобрести от 417 тыс. до 642 тыс. рублей.