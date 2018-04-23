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Универсал Baojun 310 Wagon получил очередные обновления
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Универсал Baojun 310 Wagon получил очередные обновления 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Китайский авторынок в очередной раз представил новинку, это обновленный Baojun 310 Wagon, который значительно претерпел изменения в лучшую сторону.
Для снижения стоимости автомобиля он был сконструирован на базе Shevrolet Sail. Данная модель впервые с момента начала ее выпуска получила обновления, такие как роботизированная коробка передач и селектор, который установлен взамен рычага КПП. Салон теперь выполнен в черном цвете с незначительными белыми акцентами. Также были добавлены боковые подушки безопасности водителя и пассажира.
Автомобиль оснащен 1,5 литровым атмосферным мотором и выдает 112 л.с. что позволяет, слажено работать совместно с новой роботизированной коробкой.
Стоимость данной модели на данный момент находится в тайне, посмотрим что нам предложат.
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