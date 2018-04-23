На рынок Европы выходит обновленный пикап Toyota Hilux

Автохолдинг Toyota Motor Corporation привез на рынок Старого Света особый вариант обновлённого пикапа Toyota Hilux , который называется Special Edition.

Напомним, что сейчас обновлённый пикап Toyota Hilux предлагают только в некоторых странах Азии и в Австралии. Дебют рестайлингового грузовика прошел в 2017 году в Таиланде.

Отметим, что особую версию Toyota Hilux Special Edition выпустили к 50-летнему юбилею автомобиля. В отличие от «дореформенного» пикапа особая версия получила модернизированную решетку радиатора, измененные бампера и усовершенствованную светотехнику.

Кузов особого автомобиля окрасили в оранжевый металлизированный оттенок и украсили хромовым элементами.

Плюс к этому, в салоне специальной версии машины появился уникальный интерьера, в который входит новая панель приборов и глянцевые вставки черного оттенка.

В Европе особый автомобиль будет доступен исключительно в версии Double Cab. Ожидается, что в движение автомобиль будет приводиться прежним 2,4-литровым 150-сильным дизелем 2GD-FTV. Сочетаться с ним будет 6-ступенчатая механика или автомат на 6 скоростей. Привод можно выбрать как задний, так и полный.