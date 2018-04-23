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На рынок Европы выходит обновленный пикап Toyota Hilux
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На рынок Европы выходит обновленный пикап Toyota Hilux 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Toyota Motor Corporation привез на рынок Старого Света особый вариант обновлённого пикапа Toyota Hilux, который называется Special Edition.
Напомним, что сейчас обновлённый пикап Toyota Hilux предлагают только в некоторых странах Азии и в Австралии. Дебют рестайлингового грузовика прошел в 2017 году в Таиланде.
Отметим, что особую версию Toyota Hilux Special Edition выпустили к 50-летнему юбилею автомобиля. В отличие от «дореформенного» пикапа особая версия получила модернизированную решетку радиатора, измененные бампера и усовершенствованную светотехнику.
Кузов особого автомобиля окрасили в оранжевый металлизированный оттенок и украсили хромовым элементами.
Плюс к этому, в салоне специальной версии машины появился уникальный интерьера, в который входит новая панель приборов и глянцевые вставки черного оттенка.
В Европе особый автомобиль будет доступен исключительно в версии Double Cab. Ожидается, что в движение автомобиль будет приводиться прежним 2,4-литровым 150-сильным дизелем 2GD-FTV. Сочетаться с ним будет 6-ступенчатая механика или автомат на 6 скоростей. Привод можно выбрать как задний, так и полный.
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