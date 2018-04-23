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Обновлённый Toyota Hilux для Европы: пока под видом спецверсии
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Обновлённый Toyota Hilux для Европы: пока под видом спецверсии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На «старосветский» рынок выходит новый вариант исполнения грузовика Toyota, который от остальных версий отличается дизайном экстерьера и интерьера.
Пикап Toyota Hilux актуального, восьмого, поколения обновился еще осенью 2017-го, его премьера прошла в Таиланде. До сих пор посвежевшую модель продавали лишь в некоторых азиатских странах и Австралии, но теперь модернизированный грузовик выходит и на европейский рынок. Причем в Старом свете обновленный Hilux представлен в виде спецверсии, получившей незатейливое название Special Edition. Как отметили в Toyota, новый вариант исполнения приурочен к 50-летнему юбилею модели, который та празднует в этом году.
Как и предназначенный для стран Азии грузовик, европейский Hilux Special Edition обзавёлся радиаторной решеткой в стиле Tacoma, другими передним бампером и противотуманками. На заднем бампере имеются хромированные накладки. Кузов модели окрашен в новый оранжевый «металлик». Интерьер выполнен в черном, на рулевом колесе и передней панели появились глянцевые вставки. Кроме того, у Hilux Special Edition поменяли графику шкал приборов. Спецверсия предусмотрена только для пикапа с двойной кабиной.
О двигателе Hilux Special Edition в компании умолчали, вероятно, он остался прежним. В Европе стандартный пикап можно купить с турбодизелем 2GD-FTV 2.4 мощностью 150 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод — задний или полный (с жестко подключаемым передком). В версии Special Edition пикап доступен только с 6АКП.
Цена спецверсии пока не объявлена. Стандартный Toyota Hilux с прежним дизайном, двойной кабиной, полным приводом и 6АКП в Германии, например, обойдется минимум в 27 500 евро, что эквивалентно около 2 087 000 рублей по текущему курсу.
Напомним, в России помимо мотора 2.4 для модели еще предусмотрен турбодизель 1GD-FTV 2.8 с отдачей в 177 л.с. У «нашего» пикапа первый двигатель работает в паре с 6КВП, второй комплектуется 6АКП. В РФ продают только полноприводную версию, цена — от 2 161 000 рублей. Пока нет данных о том, доберется ли Hilux Special Edition до нашего рынка.
Ранее Тойота представила другую спецверсию предназначенного для Европы пикапа — Invincible 50 Chrome Edition, ее также посвятили 50-летнему юбилею модели. В Россию такой автомобиль не привезли.
По материалам: www.kolesa.ru
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