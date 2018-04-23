Появились фото сумасшедшего Nissan Qashqai с 2000-сильным мотором 

Силовой агрегат оборудовали двумя турбинами повышенной производительности и новой прошивкой, что увеличило его отдачу с 600 л.с. до 2000 л.с. По всей видимости, мотор получил также новые кованые поршни и шатуны, доработанные системы впуска, выпуска и охлаждения. Судя по опубликованным фото, из салона машины убрали пассажирский диван — он уступил место каркасу безопасности.
Разработчики заявили, что на треке мощнейший Qashqai смог развить скорость в 383,7 км/ч, однако это не предел. Они уверены, что у кроссовера есть потенциал, чтобы обогнать на дистанции в две мили гиперкары Koenigsegg Agera RS и One:1, Lamborghini Huracan и McLaren 720S.