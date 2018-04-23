Легендарную японскую модель возродят в новой форме

Компания Mitsubishi вынашивает планы возвращения на рынок легендарной модели Lancer. Однако, по информации журнала Auto Express, этот «Лансер» от предыдущего сохранит лишь название.

Новый Lancer предстанет перед покупателями в образе компактного фан-кроссовера, а в число его конкурентов на рынке войдёт широкий спектр самых разных компактных машин — от Ford Focus до Toyota C-HR . В движение модель будет приводиться, в том числе, гибридной силовой установкой.

Операционный директор Mitsubishi британец Тревор Манн и главный конструктор бренда Цунехиро Кунимото уже начали серьёзную работу по замене всех нынешних вседорожников Mitsubishi в рамках сотрудничества с Renault Nissan . Также запущен проект возрождения «Лансера».

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Манн подтвердил, что работа над проектом близка к финальной стадии. «У нас есть солидный долгосрочный продуктовый план, рассчитанный до 2025 года и размеченный пунктиром после этой даты, — пояснил он. — Какие машины мы хотим, над чем будем работать? Мы собираемся заменить ASX, Outlander и Triton [пикап L200]. Затем наступит очередь „Паджеро“ и „Лансера“».

«Лансер, пожалуй, — самый лёгкий случай; мы думаем, что нашли решение, которое будет конкурентным. В глобальном плане рынок хэтчбеков C-сегмента [Golf и Focus] не сокращается — он прирастает за счёт Китая… Сегмент настолько масштабен в мировом плане, что мы не должны оставаться в стороне».

Облик возрождённого «Лансера» будет напоминать представленный на прошлогоднем токийском моторшоу концепт e-Evolution. При этом автомобиль не окажется традиционным хэтчбеком — он всего лишь будет принадлежать к компакт-классу. Платформа для многообещающей новинки у Mitsubishi уже имеется — компания может применить для «Лансера» глобальную тележку CMF C/D, которая рассчитана, в том числе, для реализации полного привода и гибридных силовых агрегатов.