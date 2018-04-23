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Новая схема мошенничества с ОСАГО
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Новая схема мошенничества с ОСАГО 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
У автолюбителей появился реальный шанс оплатить в случае аварии все расходы из собственного кармана. Причиной тому появление новой схемы мошенничества с автостраховкой.
Как это работает? На телефон автолюбителя поступает звонок. В трубку представляется "страховой агент" и предлагает в связи с акционными скидками оформить автостраховку существенно дешевле рядовых предложений автостраховщиков. Звонок обычно осуществляется с одноразовых "СИМок", а номер звонящего схож с официальными номерами реальных страховых компаний.
Далее с клиентом общаются через WhatsApp, получая необходимые данные для оформления автостраховки. Итогом всего процесса является приезд курьера с готовым документом. Клиент оплачивает услугу и остается не у дел.
Чтобы избежать подобной неприятной ситуации, необходимо все же более внимательно относиться к подобного рода операциям. В частности вас должно насторожить, что пролонгировать договор вам предлагает другой менеджер.
Также не стесняйтесь проверять документы у курьера и сертификат на деятельность предоставителя услуг.
Ну и в конце концов, если вы не заметили нигде подвоха, не поленитесь проверить доставленный вам полис по базе РСА, введя в поисковое окно серию и номер.
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