«Отбросить нервы и думать только о красивом шоу»: соревнования дрифтеров в видеорепортаже 161.ru 

В Ростове прошли соревнования профессиональных дрифтеров. Два десятка пилотов из Ростова, Новочеркасска, Таганрога, Краснодара испытали на прочность свои нервы и автомобили. Мы запечатлели самые яркие моменты автошоу.
Визг шин и пыль из-под колёс
Первое место занял ростовчанин Петр Лагутин. Молодой человек давно мечтал стать гонщиком.
— Тяга к автомобилям у меня с детства, за что спасибо моему отцу. Сначала, конечно, далеко не всё получалось. Но главное в этом деле — упорство, желание и тренировки, — рассказал Петр Лагутин 161.ru. — На самих соревнованиях всегда очень много ярких эмоций, нервов. Но когда сажусь в машину, то стремлюсь отбросить всё лишнее и думать только о красивом дрифте. Стараюсь ехать красиво и в то же время агрессивно — зрителям это нравится.
Ростовчанин одержал победу на своем автомобиле Toyota Altezza. Сейчас Петр планирует еще больше усовершенствовать машину, полностью переделать кузов, установить каркасы безопасности, доработать мотор для увеличения мощности.
Единственную девушку-участницу прошедших соревнований зовут Марина Фальчик. Она тоже долго готовилась к этому событию. К сожалению, в финал шоу она не попала.
— На вчерашнем дрифте я поняла, что мой автомобиль недостаточно подготовлен. Хотя за плечами уйма потраченных сил, времени и денег. Машина просит доработок. Готовлю я её уже больше года, заменили атмосферный мотор на турбовый, выхлоп, радиаторы и ещё много всего. Но всё впереди, — рассказала Марина.
22 апреля мы опубликовали фоторепортаж с прошедших соревнований. Посмотреть его можно здесь.