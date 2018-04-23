«Отбросить нервы и думать только о красивом шоу»: соревнования дрифтеров в видеорепортаже 161.ru

В Ростове прошли соревнования профессиональных дрифтеров. Два десятка пилотов из Ростова, Новочеркасска, Таганрога, Краснодара испытали на прочность свои нервы и автомобили. Мы запечатлели самые яркие моменты автошоу.

Визг шин и пыль из-под колёс

Первое место занял ростовчанин Петр Лагутин. Молодой человек давно мечтал стать гонщиком.

— Тяга к автомобилям у меня с детства, за что спасибо моему отцу. Сначала, конечно, далеко не всё получалось. Но главное в этом деле — упорство, желание и тренировки, — рассказал Петр Лагутин 161.ru. — На самих соревнованиях всегда очень много ярких эмоций, нервов. Но когда сажусь в машину, то стремлюсь отбросить всё лишнее и думать только о красивом дрифте. Стараюсь ехать красиво и в то же время агрессивно — зрителям это нравится.

Ростовчанин одержал победу на своем автомобиле Toyota Altezza . Сейчас Петр планирует еще больше усовершенствовать машину, полностью переделать кузов, установить каркасы безопасности, доработать мотор для увеличения мощности.

Единственную девушку-участницу прошедших соревнований зовут Марина Фальчик. Она тоже долго готовилась к этому событию. К сожалению, в финал шоу она не попала.

— На вчерашнем дрифте я поняла, что мой автомобиль недостаточно подготовлен. Хотя за плечами уйма потраченных сил, времени и денег. Машина просит доработок. Готовлю я её уже больше года, заменили атмосферный мотор на турбовый, выхлоп, радиаторы и ещё много всего. Но всё впереди, — рассказала Марина.

22 апреля мы опубликовали фоторепортаж с прошедших соревнований. Посмотреть его можно здесь.