Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в машине

К Пекинскому автосалону компания Volvo подготовила прототип Ambience Concept. Новинка построена на базе седана S90 и предлагает «чувственный опыт, в котором сочетаются визуальные эффекты, звук и запах для создания атмосферы роскоши».

С помощью специального мобильного приложения пассажир трехместного седана может выбрать одну из семи визуальных тем: «Северное сияние», «Скандинавский лес», «Лебединое озеро», «Архипелаг», «Дождь», «Ночная» и «Свобода». В зависимости от этого меняется картинка, проецирующаяся на потолок, звуковое и ароматическое наполнение салона.

Специально для Volvo бренд парфюмерии Byredo разработал четыре уникальных аромата, а Bowers & Wilkins — аудиосистему с интегрированными в подголовник высокочастотными динамиками.

«Вместе с концепт-каром Ambience мы хотим выйти за рамки простого выбора материалов, — говорит шеф-дизайнер Volvo Cars Робин Пэйдж, — и создать автомобиль, который напрямую влияет на органы чувств».

В 2016 году и также в Пекине Volvo представила прототип роскошного интерьера Excellence Interior Concept. Особенностью салона стал ящик для обуви, расположенный вместо кресла переднего пассажира, холодильник в задней части центрального тоннеля и выдвижной дисплей.