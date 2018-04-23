Ещё
Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в машине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в машине 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
К Пекинскому автосалону компания Volvo подготовила прототип Ambience Concept. Новинка построена на базе седана S90 и предлагает «чувственный опыт, в котором сочетаются визуальные эффекты, звук и запах для создания атмосферы роскоши».
С помощью специального мобильного приложения пассажир трехместного седана может выбрать одну из семи визуальных тем: «Северное сияние», «Скандинавский лес», «Лебединое озеро», «Архипелаг», «Дождь», «Ночная» и «Свобода». В зависимости от этого меняется картинка, проецирующаяся на потолок, звуковое и ароматическое наполнение салона.
Специально для Volvo бренд парфюмерии Byredo разработал четыре уникальных аромата, а Bowers & Wilkins — аудиосистему с интегрированными в подголовник высокочастотными динамиками.
«Вместе с концепт-каром Ambience мы хотим выйти за рамки простого выбора материалов, — говорит шеф-дизайнер Volvo Cars Робин Пэйдж, — и создать автомобиль, который напрямую влияет на органы чувств».
В 2016 году и также в Пекине Volvo представила прототип роскошного интерьера Excellence Interior Concept. Особенностью салона стал ящик для обуви, расположенный вместо кресла переднего пассажира, холодильник в задней части центрального тоннеля и выдвижной дисплей.
Motor.ru: последние новости
Названы сроки начала продаж вседорожного седана Lada Vesta Появились подробности о кроссовере на замену Mitsubishi Lancer Nissan Qashqai разогнался до 383 километров в час
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с ОСАГО1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
6 дефектных Мерседесов
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение