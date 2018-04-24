Volvo представила седан S90 Ambience Concept

Volvo представила роскошный седан S90 Ambience Concept

В рамках Пекинского автосалона 2018 года шведская компания Volvo официально рассекретила роскошный седан S90 Ambience Concept. Флагманская 4-дверная модель отличается от обычного седана трехместной компоновкой салона и эксклюзивными решениями, которые призваны сделать поездку максимально комфортной.

Стоит напомнить, что в настоящее время максимально комфортные версии автомобилей бренда Volvo доступны на рынке под названием Excellence. Например, такая вариация имеется у моделей Volvo S90 Volvo XC90 . Однако в компании посчитали, что можно построить ещё более роскошный автомобиль.

Volvo

Справедливости ради скажем, что отличить визуально представленный концепт Volvo S90 Ambience Concept от обычного седана достаточно непросто. Все самые большие изменения находятся в салоне. Например, автомобиль получил систему создания атмосферы в салоне, в состав которого входит комплекс оборудования.

Так, в оснащения концептуального седана Volvo S90 Ambience Concept вошёл проектор, который проецирует изображения на потолок автомобиля, высококачественная акустическая система Bowers & Wilkins с дополнительными высокочастотными динамиками в боковой поддержке задних подголовников, а также специально разработанный ароматизатор воздуха.

Volvo

Как рассказали в компании, система автомобиля Volvo S90 Ambience Concept предлагает ряд стандартных режимов. Например, Скандинавский лес, Лебединое озеро, Северное сияние, Архипелаг, Дождь и так далее. При активации каждого из режимов включается оригинальный звуковой ряд и собственный визуальный эффект.

Volvo

Особенностью системы является ещё и то, что её работой можно управлять при помощи специального приложения на мобильном устройстве. Помимо этого, в арсенале 4-дверной модели значатся такие «фишки», как складные столики, откидной дисплей, мини-бар и многое другое.

В настоящий момент модель Volvo S90 Ambience Concept — это прототип. Однако в компании заявили, что в ближайшее время многие опции, которыми оснащён седан, станут доступны для серийных автомобилей марки, в качестве опции для комплектации Excellence.