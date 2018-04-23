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В Тольятти начали выпускать «Ладу Ларгус» с высокой крышей
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В Тольятти начали выпускать «Ладу Ларгус» с высокой крышей 

Wroom.ru 58 минут назад
Фото: Wroom.ru
Тольяттинская компания «ВИС-Авто» начала производство универсалов и фургонов "Лада Ларгус" с высокой крышей. Об этом сообщает сайт Drom.ru.
У новой версии «Ларгуса» вместо стандартной крыши устанавливается пластиковый «колпак» на металлическом каркасе. Это позволило увеличить полезный объём грузового фургона почти на полкубометра — до трёх «кубов». У пассажирского универсала появилось дополнительной пространство над головой пассажиров. При этом двери остались стандартными, их высота не увеличена, то есть загрузка-выгрузка или посадка пассажиров не станет легче.
Высокие «Ларгусы» комплектуются только восьмиклапанными моторами объёмом 1,6 литра и мощностью 87 л. с., шестнадцатиклапанные двигатели на машины не ставят. Никаких изменения по технической части у новой версии модели нет.
Стоимость автомобилей после переделки увеличивается на 100 тысяч рублей. Универсал, получивший индекс ВИС-2150, стоит от 720 900 рублей, а фургон ВИС-2750 обойдётся как минимум в 672 900 рублей. Продажами занимаются официальные дилеры «Лады»: высокие «Ларгусы» уже появились в автосалонах Тольятти.
В прошлом году свою версию «Лады Ларгуса» с увеличенным кузовом представила нижегородская компания «Самотлор-НН». У этой машины объём переделок больше: задняя часть кузова полностью переделана, увеличен задний свес, двери сделаны выше.
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