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Для шоу «Форсажа» построили «злой» пикап Mitsubishi L200
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Для шоу «Форсажа» построили «злой» пикап Mitsubishi L200 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
Британский офис Mitsubishi Motors специально для шоу Fast & Furious Live построил особую версию пикапа L200. Машину оснастили внешним каркасом безопасности, задней подвеской с увеличенным ходом и колесными дисками шириной 381 миллиметр.
Под капотом Mitsubishi L200 установлен 2,4-литровым дизельный двигатель с гибридным турбонагнетателем Garrett, кастомным коллектором, напечатанным на 3D-принтере впуском и высокопроизводительным воздушным фильтром. Помимо этого, пикап укомплектован промежуточным охладителем большего размера и боковым выхлопом.
В салоне L200 установлены гоночные кресла с карбоновым основанием и четырехточечными ремнями безопасности. Машина станет одной из трех моделей марки, представленных в шоу.
«Живое» шоу — один из элементов франшизы Fast and Furious, в котором демонстрируются машины, снимавшиеся в фильмах, а также воссоздаются некоторые сцены и трюки.
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