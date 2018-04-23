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Ferrari начала испытывать электрический суперкар
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Ferrari начала испытывать электрический суперкар 

Ведомости 42 минуты назад
Итальянская Ferrari начала испытания электрического суперкара, рассказал Bloomberg гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджио Маркионне. Речь пока идет не о чистом электромобиле, а о гибриде, уточняет агентство. В интернете уже появилось видео бесшумного разгона с места на электротяге автомобиля, внешне напоминающего среднемоторный Ferrari 488, на тестовом треке компании в Фьорано.
Компания не намерена выпускать «чистый» электромобиль по меньшей мере до 2022 года, однако ее перспективная линейка «покажет всю мощь электрификации», сказал Маркионне. Уже в 2019 г. в продаже появится одна гибридная модель, и постепенно гибридная опция распространится на весь модельный ряд. Гибридный силовой агрегат будет единственным выбором для будущего «самого быстрого кроссовера на рынке» Fuv, который должен выйти в 2020 году. Эксперты отрасли ожидают, что Ferrari сможет поднять продажи до 15 000 автомобилей в год с нынешних 9 000.
В начале этого года Маркионне пообещал, что Ferrari будет первой по электромобилям в сегменте суперкаров. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это — обязательство», — заявил он тогда. Переход на электромобили планируют и конкуренты: к 2019 году Porsche готовит электрокупе Mission E, а Aston Martin — электроверсию Rapide. Bentley еще в марте представила гибридную версию кроссовера Bentayga, а к 2025 г. обещает электроверсии для всех моделей своей линейки.
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