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460-сильное купе BMW M4 CS будет стоить в России более 7 миллионов рублей
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460-сильное купе BMW M4 CS будет стоить в России более 7 миллионов рублей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В апреле 2017 года компания BMW представила новую версию «заряженного» купе M4 — с приставкой CS. которая располагается в модельном ряду марки выше автомобилей с пакетом Competition Package. Спустя год в России стартуют продажи BMW M4 CS — автомобиль в базовой версии оценили в нашей стране в 7 130 000 рублей.
BMW M4 CS оснащается 3,0-литровый двигатель M TwinPower Turbo, который выдаёт 460 лошадиных сил — это на 10 «лошадей» больше, чем у M4 Competition Package. С места до 100 км/ч «двухдверка» разгоняется всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 8,4 л/100 км.
В стандарте у BMW M4 CS семискоростной «автомат» М DCT c двумя сцеплениями, программой управления Drivelogic и подрулевыми переключателями. Также имеется адаптивная М подвеска, система динамического контроля курсовой устойчивости, активный дифференциал М в паре с электромеханическим рулевым управлением. Водитель может настроить работу подвески и рулевого управления в любой момент, а особый режим M Dynamic системы DSC допускает скольжения задней оси в поворотах.
BMW M4 CS будет предлагаться в России в белоснежном белом цвете неметаллик в сочетании с эксклюзивной внешней отделкой «Глянцевый чёрный». Опционально доступны ещё четыре оттенка: металлики «Чёрный Сапфир» и «Синий Сан-Марино», а также «Серый Лайм-Рок» и «Морозный Тёмно-синий». Плюс 19-дюймовые легкосплавные диски спереди и 20-дюймовые сзади, которые были специально разработаны для данной модели. «Обуты» колёса в шины Michelin Pilot Sport Cup 2.
В салоне — обивка алькантарой и кожей, облегченные сиденья M Спорт, облегчённая отделка дверей с тканевыми петлями для закрывания, климат-контроль, Hi-Fi-аудиосистема с 12 динамиками и навигация. В оснащение купе также вошли адаптивные светодиодные фары, система управления дальним светом, задние фонари на органических светодиодах и обогрев форсунок омывателя. За доплату доступны карбоно-керамические М тормоза, а также камера заднего вида и сигнализация аварийного сближения при парковке.
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