BMW M4 CS: еще две буквы за 2,5 миллиона рублей

Компания BMW вывела на российский рынок купе M4 в специальной версии CS. Спорткар с 460-сильным двигателем стоит 7 130 000 рублей: это на 2,45 миллиона рублей дороже купе M4 или на 280 тысяч рублей дороже автомобиля со спорт-пакетом Competition Package.

По сути, BMW M4 CS — это купе с набором Competition, но ставшее на 10 сил (и 50 Нм) мощнее и получившее ряд косметических доработок. Здесь стоит та же адаптивная подвеска, перенастроенная на трековый манер, задний дифференциал с электронным управлением, система стабилизации с измененными настройками и легкие кресла-«ковши» с углепластиковым каркасом. Остался даже тем же углепластиковый сплиттер под передним бампером. Поэтому одними из немногих внешних отличий CS — это 20-дюймовые колесные диски иного дизайна и углепластиковый спойлер на крышке багажника.

Мощность трехлитрового турбомотора на обычном BMW M4 достигает 431 силы, на машинах с пакетом Competition она повышена до 450 сил, а M4 CS мощнее еще на 10 лошадиных сил. Благодаря этому разгон с нуля до «сотни» занимает у купе всего 3,9 секунды (против 4,1 секунды у базовой M4 и четырех секунд у машин с пакетом Competition). Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 километров в час.

Ранее в семействе M4 была еще более динамичная версия GTS, оснащенная 500-сильным мотором со впрыском воды. Но таких машин построили всего 500 штук, из которых четыре продали в России. Их цена превышала 11 миллионов рублей.