BMW привёз в Россию «заряженное» купе M4 CS

Российские дилеры немецкой компании BMW начали приём заказов на «заряженное» купе M4 CS. Заинтересованные отечественные клиенты могут приобрести 460-сильный автомобиль по минимальной стоимости — от 7 130 000 рублей.

Мировая премьера модели состоялась ещё в прошлом году. Машина оснащена 3,0-литровой твин-турбо «шестеркой», отдача которой составляет 460 лошадиных сил. Крутящий момент — 600 Нм. В роли трансмиссии выступает 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

BMW

Согласно данным производителя, купе BMW M4 CS ускоряется с нуля до первой сотни за 3,9 секунды. В Россию немецкая компания привезёт всего восемь экземпляров модели, каждая из которых уже в «базе» оснащена пакетом M Driver. В таком исполнении максимальная скорость машины достигает 280 км/ч.

Благодаря использованию сверхлёгких материалов, снаряженную массу купе BMW M4 CS удалось снизить на 30 кг в сравнение с «обычной» моделью M4. Масса BMW M4 CS — 1 580 кг. В оснащение автомобиля входит активный дифференциал М в паре с электромеханическим рулевым управлением, адаптивная М-подвеска, облегченные 19— и 20-дюймовые диски спереди и сзади, система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).

Помимо этого, в арсенале «заряженного» купе BMW M4 CS значатся облегченные кресла М Спорт, адаптивные светодиодные фары, климат-контроль, отделка салона кожей и алькантарой. В качестве опции российские клиенты могут заказать камеру заднего вида и М-тормоза из композитных материалов.