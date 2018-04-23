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Быть лучшим на любой дороге. Mercedes-AMG GLC 63 S в АВИЛОН на Воздвиженке
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Быть лучшим на любой дороге. Mercedes-AMG GLC 63 S в АВИЛОН на Воздвиженке 

Wroom.ru 29 минут назад
Фото: Wroom.ru
Долгожданная новинка! Новый внедорожник Mercedes-AMG GLC 63 S, быстрейший в своем классе, уже в АВИЛОН Воздвиженка.
Новый Mercedes-AMG GLC #63S смог вобрать в себя самый невообразимые черты — компактность городского кроссовера и мощь настоящего покорителя трека. Мощные линии и спортивный силуэт выделяют его из потока при любых обстоятельствах. Он был рожден, чтобы дарить удовольствие от каждой поездки. V8 мощностью 510 л.с. c разгоном 3,8с. до 100 км/ч в паре с 9-ступенчатой спортивной трансмиссией AMG SPEEDSHIFT MCT докажут это, как только Вы окажетесь за рулем.
Он уже ждёт Вас в АВИЛОН на Воздвиженке,12. Подробная информация у менеджеров отдела продаж по тел. : +7 (495) 241 8336
www.mercedes-vozdvizhenka.ru
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