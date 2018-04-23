Позвольте представить: Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta — автомобиль, который сочетает в себе классику и современность, и поэтому не подвержен влиянию моды.

Блестящее сочетание элегантного стиля и уверенного спортивного характера, Volkswagen Jetta разработан с учетом высоких требований современных покупателей. Стремительный дизайн кузова, ясные и точные линии, «мускулистая» прорисовка поверхностей выделяют Volkswagen Jetta в потоке автомобилей, оставляя в сознании запоминающийся образ. Стильный, и в то же время строгий и солидный дизайн, который останется актуальным и через несколько лет.

Только до 30 апреля дилерский центр «Автономия» предлагает вам приобрести Volkswagen Jetta с преимуществом до 140 000 рублей*.

Узнайте больше о новом Volkswagen Jetta и условиях его приобретения у специалистов дилерского центра по телефону +7 (495) 256-24-58 Записаться на тест-драйв

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru * Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Jetta в готовой комплектации LIFE (Лайф) 2017 и 2018 г. выпуска в период с 01.04.2018 по 30.04.2018 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж официального дилера Автономия Volkswagen.