Audi A3: А коробки подкачали

Третье поколение Audi A3 впервые показали на Женевском автосалоне в марте 2012-го. Через пару месяцев в продажу поступил трехдверный хэтчбек, а в июле — пятидверная модификация. Седан появился весной следующего года. Российские продажи автомобиля стартовали практически одновременно с европейскими. На наш рынок поставлялись «трешки» исключительно с бензиновыми моторами объемом 1,2 л (105 л.с.), 1,4 л (122 и 140 сил) и 1,8 л (180 л.с.). Со всеми двигателями сочетались 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный робот с двойным сцеплением S-Tronic. Для самой мощной версии с 1,8-литровым силовым агрегатом предлагалась полноприводная трансмиссия с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением, работающим в масляной ванне.

Он вышел ростом и лицом

К этому автомобилю вполне применима поговорка — ладно скроен и крепко сшит. При сварке корпуса импозантного и стильного А3 широко использовались прочные и сверхпрочные стали и сплавы, а передние крылья и капот и вовсе изготовлены из алюминия. Поэтому кузов получился очень жестким и безразличным к воздействию коррозии. Да и лакокрасочное покрытие за металл держится довольно крепко. Хотя сколы и царапины на передней части кузова появляются уже после двух лет российской эксплуатации. Кстати, на рынке немало битых машин, которые, как правило, небрежно восстановлены ради последующей продажи. Поэтому при покупке подержанной А3 желательно проверить кузов у мастера-жестянщика на предмет возможных повреждений.

Осторожно — двери плохо закрываются

На понравившемся экземпляре также не лишне проконтролировать открытие и закрытие дверей — многие владельцы жалуются на крайне неприятный скрип дверных замков и ограничителей. Правда, недуг лечится легко и быстро: нанесением густой смазки на рабочие поверхности этих деталей. Впрочем, некоторым хозяевам «трёшки» уже приходилось ремонтировать или даже менять дверные замки по 9500 руб. за каждый. Кстати, среди владельцев A3 немало таких, которых не устраивает звукоизоляция колесных арок. Обычно проблема решается установкой дополнительной «шумки» за 8 000-15 000 руб. Впрочем, велика вероятность того, что на приглянувшейся вам подержанной «трешке» эта операция будет уже сделана. Что касается моторов, то все они с турбонаддувом и все работают на бензине с октановым числом не ниже 95. Дилеры даже рекомендуют заливать 98-й. Двигатели современные и технически сложные, отличаются довольно высоким для бензиновых моторов КПД, из-за чего довольно неохотно отдают тепло. Чтобы салон быстрее прогрелся до комфортной температуры, многие владельцы устанавливают предпусковые подогреватели.

Связанные одной цепью

Самый массовый агрегат — 1,4-литровая «четверка» мощностью 122 л.с. Причем она же оказалась вовсе не без проблем. С возрастом у двигателя просыпается повышенный аппетит к моторному маслу. Но это еще полбеды — замена маслосъемных колпачков или поршневых колец обычно решают проблему. Засада в том, что после пробега 50-80 тысяч км растягивалась цепь привода газораспределительного механизма (ГРМ). Причем если вовремя ее не заменить, может произойти дорогостоящая поломка мотора — поршни встретятся с клапанами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ремонт составит от 65 000 до 150 000 руб. В конце 2014-го немцы начали устанавливать на A3 модернизированный двигатель такого же объема и мощностью 125 сил, а вместо цепи ГРМ он оснащался зубчатым ремнем. Надо сказать, что вместе с потерей ремня в механизме газораспределения, двигатель лишился большинства своих болячек — на сегодняшний день проблем с этим мотором практически нет. Чего нельзя сказать о его более мощной 140-сильной версии. На этой 1,4-литровой «четверке» после 60 000 км также вытягивается цепь привода ГРМ. Последствия этого нам уже знакомы — дорогостоящий ремонт или замена головки блока. Кроме того, топливный насос (11 500 руб.) и форсунки впрыска (по 8500 руб.) очень чувствительны к качеству топлива. К тому же к сотне тысяч км обычно начинает подтекать водяной насос (15 000 руб.). Но если помпа по мере износа однозначно подлежит замене, то жизнь форсункам и топливному насосу можно продлить, периодически используя рекомендованные дилерами присадки в бензин и средства для очистки инжектора. Тем не менее, с 2015 года немцы стали ставить на Audi А3 150-сильный турбомотор такого же объема. Ничего плохого о нем пока сказать нельзя — за два года двигатель еще не успел обрасти статистикой неисправностей. Базовый 1,2-литровый турбомотор (105 сил, с 2015 года — 110 л.с.) и флагманский 1,8 литровый отличаются схожими симптомами заболеваний: растягивающейся с возрастом цепью ГРМ и повышенным расходом моторного масла. Правда, с 2014 года немцы провели работу над ошибками и моторы стали долговечнее, а их масляный аппетит заметно снизился.

Берегитесь робота

Механическая коробка на «трешке» проявила себя с лучшей стороны. Претензий к ней практически нет. Разве что, к 100 000 км могут начать потеть сальники или разболтаться механизм переключения (ремонт от 8000 руб.). Другое дело 7-ступенчатый робот S-Tronic с двойным сухим сцеплением. На первых машинах этот узел едва выдерживал 30 000-40 000 км до замены пакета сцеплений (порядка 60 000 руб.) и блока мехатроники (от 65 000 руб.). Коробку неоднократно модернизировали, но добиться должного ресурса так и не удалось. После последнего обновления программного обеспечения и усиления конструкции с 2015 года, немцы обещают существенное увеличение срока службы агрегата. А пока дилеры меняют бесплатно блок мехатроники и пакет сцеплений по программе «куланс». Тем, у кого гарантия уже истекла, придется выложить более 100 000 руб. на ремонт. Роботизированная 6-ступенчатая коробка с двойным сцеплением не в пример долговечнее — первые проблемы, как правило, начинаются на 80 000-120 000 км пробега. Она устанавливается только в комплекте с полноприводной трансмиссией на 180-сильную модификацию А3. Кстати, система 4х4 практически лишена проблем — надо лишь каждые 60 000 км менять масло в муфте Haldex.

Шасси прочное, но детали дорогие

Независимая подвеска А3 отличается прочностью и приличным ресурсом, хотя ходимость многих элементов ходовой части напрямую зависит от стиля езды. Тем не менее, средний срок службы таких расходников, как стойки стабилизатора (2800 руб. за пару), составляет 40 000 — 70 000 км. Примерно столько же и даже больше выдерживают опорные подшипники стоек (по 2000 руб.). Раньше сотни тысяч км могут потребовать замены ступичные подшипники (по 15 000 руб.), которые меняются в сборе со ступицей. Амортизаторы — по 7500 руб. передние и по 5500 руб. задние — могут прослужить до 120 000-150 000 км. Где-то столько же отпущено рычагам задней подвески (по 3500 — 7000 руб. за штуку). Впрочем, иногда их меняют и раньше, когда начинают жутко скрипеть сайлентблоки из-за попадания грязи и влаги.

В электрооборудовании А3 врожденных болячек пока не обнаружено, а изредка случающиеся мелкие глюки и сбои на статистику не тянут. Автомобиль еще довольно молод.

Крепкая подвеска

Стойкий к коррозии кузов

Качественные отделочные материалы

Отличная динамика

Проблемные моторы

Капризные роботизированные КП Слабое лакокрасочное покрытие