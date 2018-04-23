Пикап Hyundai Santa Cruz пойдет в серию в 2020 году 

Прошло практически три года с момента, как Hyundai представила потрясающую концепцию Santa Cruz на Североамериканском международном автосалоне, однако, по текущим сообщениям, новинка в ближайшее время не появится в салонах.
Финансовый директор Hyundai Motor America Брайан Смит говорит: «Мы много говорим об этом», но производственная версия пикапа не поступит в продажу в этом или в следующем году, а это значит автомобиль не прибудет ранее 2020 года. Поскольку с момента дебюта концептуальной модели прошло не мало времени, остается неясно, насколько транспортное средство будет соответствовать первоначальному варианту. В настоящее время предоставлено минимум информации о Hyundai Santa Cruz, но последние отчеты говорят, что автомобиль не будет оснащаться дизельным двигателем, несмотря на то, что концепция использовала 2,0-литровый турбодизель, генерирующий 190 лошадиных сил и 406 Нм крутящего момента. Отмечается, когда Santa Cruz, наконец-то, войдет в серийное производство, он столкнется с рядом новых конкурентов, включая Ford Ranger, Jeep Scrambler, а также как Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Honda Ridgeline, Toyota Tacoma и Nissan Frontier.