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Компания бывших сотрудников BMW и Tesla показала тизер второй модели
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Компания бывших сотрудников BMW и Tesla показала тизер второй модели 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Марка Byton, созданная бывшими сотрудниками Tesla, BMW и Nissan, опубликовала тизер второй модели — электрического седана, премьера которого состоится на выставке CES Asia в июне. Продажи модели начнутся на китайском рынке не ранее 2021 года.
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В основе электроседана будет лежать платформа, аналогичной той, что использовалась при постройке первой модели Byton — кроссовера с 49-дюймовой приборной панелью. От него модель также получит расширенные коммуникационные возможности и автопилот третьего уровня.
В оснащение концептуального кроссовера, представленного в январе текущего года, входит система распознавания лиц, голоса и жестов. С помощью облачной платформы водитель и пассажиры могут синхронизировать гаджеты с бортовой системой, получать доступ к персонализированным сервисам и настройкам, а также загружать в автомобиль сторонние приложения.
Помимо этого, электрический вседорожник может синхронизироваться с фитнес-трекерами и умными часами, отслеживать сердечный ритм, изменение массы тела и предлагать «осмысленно рекомендации» на основании текущего состояния водителя.
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