И всё же Marvel: новый кроссовер Roewe наберет первую «сотню» за 4 секунды

Принадлежащая китайскому концерну SAIC марка рассекретила новый электрический «паркетник». На домашний рынок модель выйдет в сентябре. Первый показ предсерийного SUV Roewe состоялся в Поднебесной в рамках специального мероприятия, его публичная премьера пройдет 25 апреля на Пекинском автосалоне. Внешность модели рассекретили еще в конце прошлого года — изображения кроссовера появились в базе министерства промышленности Китая. У машины на тех фото был шильдик Marvel X. Предполагалось, что название товарного автомобиля изменят, так как вряд ли издающая комиксы компания Marvel обрадуется «совпадению». Но нет, имя оставили. Дизайн Roewe Marvel X выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Roewe Vision-E (между прочим, точно так же назывался и концепт Skoda ). По предварительным данным, новый «паркетник» построен на базе кроссовера Roewe RX5. Длина Marvel X равна 4 678 мм, что на а 133 мм больше, чем у «эр-икс-пятого», ширина составляет 1 919 мм (+64 мм), высота — 1 616 мм (-103 мм), колесная база — 2 800 мм (+100 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Марвела — 0,29.

О «начинке» Marvel X в компании не сообщили, но при этом в Roewe заявили о том, что первую «сотню» электрокар наберет за 4 секунды, а запас хода модели равен 500 км. По информации местных СМИ, кроссовер оснащен двумя электромоторами: 116-сильный двигатель приводит в движение передние колеса, 71-сильный — задние. Для модели можно будет заказать беспроводную зарядку: батарея начнет «заправляться», как только машина окажется на специальной площадке.

Кстати, у Roewe RX5 тоже есть полностью электрическая версия — ERX5. Такой «паркетник» доступен со 116-сильным электромотором, на одной зарядке он проедет 425 км (правда, тогда скорость не должна превышать 60 км/ч), беспроводное устройство ему не положено.

Еще в арсенале Marvel X значатся светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик. Официальных фото интерьера пока нет, впрочем, весной этого года в Сеть выложили шпионские снимки салона SUV — на них видно, что Марвел получил мультимедийную систему с большим тачскрином в стиле моделей Volvo Tesla . Заказы на «паркетник» начнут принимать в июне этого года, тогда-то, вероятно, и раскроют все характеристики. Между тем не исключено, что у SUV будут и бензиновые версии. На китайский рынок Roewe Marvel X выйдет в сентябре, за пределами Поднебесной кроссовер вряд ли появится.

По материалам: www.kolesa.ru