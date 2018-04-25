Новый стиль и больше технологий: Hyundai представил обновлённый i20

Корейская компания Hyundai Motor Company официально рассекретила обновлённый компактный хэтчбек Hyundai i20 2018 модельного года. Популярный автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и больше продвинутых технологий.

В первую очередь стоит отметить, что обновлённый компакт Hyundai i20 получил стильную решётку радиатора, которую в компании называют Cascading. Помимо этого, в оснащение «посвежевшего» авто входит новый передний и задний бампер, модифицированную светотехнику, новые наборы 15— и 16-дюймовых колёсных дисков.

Кроме этого, переработанный хэтчбек Hyundai i20 2018 модельного года обзавёлся панорамным люком, двухцветной крышей Phantom Black и пересмотренную цветовую палитру, в которой появились новые оттенки Tomato Red, Champion, Blue и Clean Slate.

В салоне обновлённого компактного хэтча Hyundai i20 можно обнаружить новую информационно-развлекательную систему Display Audio с семидюймовым экраном и совместимостью с Android Auto и Apple CarPlay. В более богатых версиях комплекс оснащён GPS-навигацией и функцией Live Services. Помимо этого в салоне компактного автомобиля появился новый порт USB.

Немаловажен тот факт, что обновлённый Hyundai i20 получил комплекс Hyundai SmartSense, в состав которого входит несколько систем безопасности и помощи водителю. В компании рассказали, что комплекс Hyundai SmartSense является стандартным для автомобилей в комплектации SE и выше.

Обновлённый Hyundai i20 2018 модельного года питается от 1,0-литрового двигателя T-GDI, мощностью 100 или 120 лошадиных сил. Кроме этого клиенты смогут заказать автомобиль с 1,2-литровым мотором, мощностью 75 л.с. или 84 л.с., или с 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем (100 л.с.).

В зависимости от двигателя, обновлённый Hyundai i20 может быть оснащён 5— или 6-ступенчатой механической трансмиссией или же 7-диапазонной коробкой переключения передач с двойным сцеплением. Все доступные силовые агрегаты модели оснащены системой Start/Stop.

Для любителей более прочной модели корейская компания предложит автомобиль Hyundai i20 Active. В этом исполнении компактный автомобиль получает дополнительный пластиковый обвес кузова, рейлинги на крыше. В продажу «посвежевший» хэтчбек выйдет до конца текущего года.

Говоря о новинке, представители подразделения Hyundai Motor Europe отмечают, что «модель Hyundai i20 — это один из самых продаваемых автомобилей бренда в Европе и прочная основа успеха компании. Обновлённый автомобиль должен полностью оправдать ожидания клиентов и приумножить успех в своём сегменте».