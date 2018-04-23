Обновленный Hyundai Sonata Hybrid теперь стоит еще дешевле 

Южнокорейская компания Hyundai объявила, что гибридный Sonata 2018 модельного года получит минимальную стоимость в 26 385 долларов, что на 500 долларов дешевле, нежели модель прошлого года.
Несмотря на снижение цены, Hyundai дополняет автомобиль новыми технологиями, включая мониторинг слепых зон и систему предотвращения столкновений при движении задним ходом. Гибридная силовая установка Sonata объединяет 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, обеспечивающий 154 лошадиных сил, электродвигатель, генерирующий 51 лошадиную силу, и аккумуляторную батарею на 1,76 кВт/ч. Таким образом, совокупная отдача транспортного средства составляет 193 лошадиные силы. В зависимости от комплектации, обновленный Hyundai Sonata Hybrid будет дополнен панорамным люком, светодиодным освещением, а также автоматическим экстренным торможением, системой предупреждения о выезде с полосы, беспроводной зарядкой и специальным рулевым колесом с функцией подогрева.