В России стал доступен заказ спорткара BMW M4 CS

Дилеры BMW находящиеся в России открыли прием заказов на новый спорткар, который был выпущен ограниченным тиражом.

Цена на BMW M4 CS будет от 7млн. 130 тысяч рублей, и это только стоимость в базовой комплектации. Автомобиль оснащен 3-х литровым мотором, который способен разгоняться до сотни за 3,9 секунды, и имеет максимальную скорость в 280 км/час. Спорткар оснащен программой управления Drivelogic, которая в автоматическом режиме способна переключать передачи самостоятельно, без сбрасывания мощности автомобиля.

В стандартную комплектацию входит адаптивная подвеска, система устойчивости DSC, которая позволяет скользить при поворотах на большой скорости задней частью. В плане экстерьера авто новинка предложена в белом цвете в сочетании с глянцевым черным. Обивка салона выполнена из кожи, в спинки сидений встроен логотип с подсветкой. Крыша и капот изготовлены из углеволокна, что позволило значительно облегчить автомобиль. Адаптивные фары оснащены системой управления и обогревом омывателя.

Посмотрим как спецвыпуск BMW M4 CS будет востребован в России и кто захочет его приобрести.