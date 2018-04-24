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В России стал доступен заказ спорткара BMW M4 CS
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В России стал доступен заказ спорткара BMW M4 CS 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Дилеры BMW находящиеся в России открыли прием заказов на новый спорткар, который был выпущен ограниченным тиражом.
Цена на BMW M4 CS будет от 7млн. 130 тысяч рублей, и это только стоимость в базовой комплектации. Автомобиль оснащен 3-х литровым мотором, который способен разгоняться до сотни за 3,9 секунды, и имеет максимальную скорость в 280 км/час. Спорткар оснащен программой управления Drivelogic, которая в автоматическом режиме способна переключать передачи самостоятельно, без сбрасывания мощности автомобиля.
В стандартную комплектацию входит адаптивная подвеска, система устойчивости DSC, которая позволяет скользить при поворотах на большой скорости задней частью. В плане экстерьера авто новинка предложена в белом цвете в сочетании с глянцевым черным. Обивка салона выполнена из кожи, в спинки сидений встроен логотип с подсветкой. Крыша и капот изготовлены из углеволокна, что позволило значительно облегчить автомобиль. Адаптивные фары оснащены системой управления и обогревом омывателя.
Посмотрим как спецвыпуск BMW M4 CS будет востребован в России и кто захочет его приобрести.
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