Ещё
УАЗ «Патриот» получил турбонаддув
Далее:
Читайте также:
Ещё

УАЗ «Патриот» получил турбонаддув 

Авторамблер 36 минут назад
Фото: Авторамблер
Пакет под названием «Динамика» включает в себя установку турбонаддува Garrett GT28. В результате отдача 2,7-литрвого мотора увеличивается со 134,6 л.с. до 180–200 л.с., а крутящий момент — до 320–340 Нм. С таким силовым агрегатом внедорожник разгоняется от 0 до 100 км/ч менее, чем за 10 секунд, утверждает разработчик. Установка пакета обойдется в 100 тыс. рублей.
Та же компания, «ТД УАЗ Моторс», занимается установкой автоматической коробки на «Патриоты». Эта услуга стоит 170 тыс. рублей. К слову, фирма дает собственную гарантию — шесть месяцев или 15 тыс. км в случае установки турбонаддува и год либо 30 тыс. км — при замене КП.
В планах тюнеров — «прокачать» УАЗ «Патриот» до 230 л.с. Для этого, кроме компрессора, на автомобиль будут устанавливать оригинальную систему газораспределения. За такой пакет «Агрессив» щербинские умельцы будут брать с клиентов 135 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что УАЗ готовит гибридный внедорожник, который появится в 2021 году. Какие агрегаты войдут в состав силовой установки, пока не сообщается.
Фото: УАЗ
Авторамблер: последние новости
Обновленная Lada Granta проходит финальные тесты Mitsubishi Lancer может стать внедорожником АвтоВАЗ отозвал Lada Granta и Kalina
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»1
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей1
Новая схема мошенничества с ОСАГО1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение