УАЗ «Патриот» получил турбонаддув

Пакет под названием «Динамика» включает в себя установку турбонаддува Garrett GT28. В результате отдача 2,7-литрвого мотора увеличивается со 134,6 л.с. до 180–200 л.с., а крутящий момент — до 320–340 Нм. С таким силовым агрегатом внедорожник разгоняется от 0 до 100 км/ч менее, чем за 10 секунд, утверждает разработчик. Установка пакета обойдется в 100 тыс. рублей.

Та же компания, «ТД УАЗ Моторс», занимается установкой автоматической коробки на «Патриоты». Эта услуга стоит 170 тыс. рублей. К слову, фирма дает собственную гарантию — шесть месяцев или 15 тыс. км в случае установки турбонаддува и год либо 30 тыс. км — при замене КП.

В планах тюнеров — «прокачать» УАЗ «Патриот» до 230 л.с. Для этого, кроме компрессора, на автомобиль будут устанавливать оригинальную систему газораспределения. За такой пакет «Агрессив» щербинские умельцы будут брать с клиентов 135 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ готовит гибридный внедорожник, который появится в 2021 году. Какие агрегаты войдут в состав силовой установки, пока не сообщается.

Фото: УАЗ