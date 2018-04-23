Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»

Bentley и В этой части нашего рассказа о неликвиде мы охватим продукцию премиальных брендов, а в следующей поговорим о более массовых автомобилях, которые по очевидным причинам сложно реализовать на вторичном рынке. Информацию о туго продающейся «элите» предоставила компания «Авилон» . По ее сведениям, титул абсолютно «вечных» по праву заслуживают все Rolls-Royce Maserati . Но продукция этих марок уникальная и неактуальна для большинства покупателей, позарившихся на дорогую премиальную машину, так что поговорим о вариантах попроще.

Флагманские «Мерседесы» с годами нещадно проседают в цене. Легендарный W140, наводившим ужас в девяностые годы, а сейчас стоящий дешевле нового «бюджетника», и с W220, который можно приобрести на вторичном рынке за поистине смехотворную сумму. S-Class прошлой генерации с внутризаводской маркировкой W221 нынче стоит от полумиллиона рублей за модификацию с 3,5-литровым двигателем мощностью 272 л.с., наверняка имеющей проблемы с ГРМ, и простираются до более чем 7 млн рублей, в которую оцениваются сумасшедшие 517-сильные S600.

Продать статного «немца» может оказаться весьма непростой задачей. Сложности есть и с реализацией машин нынешней генерации (W222), которые за пять лет умудряются растерять две трети своей цены и стартуют о 2,6 млн рублей.

Mercedes-Benz SL Еще один неликвидный «Мерселес» — родстер SL. Судьба этих красавцев на вторичном рынке незавидна в силу их специфики, ибо роскошный и мощный автомобиль со складным верхом нужен очень узкому кругу ценителей. Скорее всего, они будут использовать его в качестве сезонной игрушки и крайне щепетильно подойдут к поиску достойного экземпляра. Очевидно, к неликвидности SL добавляется и бурное прошлое: некоторые машины нынешнего поколения R231 успели сменить по четыре владельца, а о их предшественниках R230 и говорить не приходится. Один из автомобилей в продаже был в руках 11 человек! Эффектный «мерс» недешев — цены «бэушных» родстеров R231 начинаются от 3 млн рублей.

Еще один большой «немец», который по данным экспертов, может зависнуть на неопределенный срок. Если говорить о суперпопулярных моделях прошлого поколения (F01/F02), то минимальная ценовая планка начинается примерно на полумиллионной отметке за экземпляры с нелегкой судьбой и превышают 4 млн рублей за машины, преподносимые их хозяевами как экземпляры в отличной сохранности. Кстати, вторичный рынок активно пополняется «семерками» последней генерации G11/G12. У них пока еще детские пробеги, но значительная потеря стоимости. Судите сами: новая BMW 740Li xDrive начинается от 6 790 тысяч рублей, в то время как слегка подержанную можно приобрести за 4 млн с «копейками».

Воплощение статуса, престижа и, одновременно, объект для нападок на славную марку. Критикам и дизайн не мил, и концепция кажется чужеродной — ну не может Porsche быть в формате хэтчбека! Между тем, Panamera первого поколения уже не столь дорогая, как в момент своего дебюта — подержанные «старушки» стоят примерно от полутора миллионов рублей, а самые дорогие варианты вплотную приближаются к отметке в 6 млн рублей. Вилка цен на модель второго поколения — от 7 до 11 млн рублей. Специалисты говорят, что продать это чудо инженерной мысли, построенное не на условно массовом шасси MLB, а на своей платформе MSB, — задача не из легких.

Заминка может выйти и с настоящим символом марки — для многих Porsche это в первую очередь Cayenne, а не 911. Одной из вероятных причин не самой высокой ликвидности, вероятно, могут быть встречающиеся проблемы с двигателями — задиры в цилиндрах обещают огромные траты на ремонт. Что касается цен, то ранние экземпляры спорткроссовера прошлого поколения стоят менее 1,5 млн рублей, а в пике автомобиль может дотянуться до 6,5 млн рублей. По факту же, прайс может быть ниже, если владелец порядком устал от увлекательного процесса продажи и специфичного контингента потенциальных «соискателей».

Любимый и одновременно ненавидимый многими, «Рейндж Ровер» является поистине уникальным продуктом. Он насыщен электрооборудованием как космический корабль, имеет пневматическую подвеску, систему Terrain Response, позволяющую адаптироваться ассистирующие устройства под разный тип дорожного покрытия, и… довольно своеобразную репутацию. Продаются британские внедорожники туговато и стремительно теряют цену. Так, модель прошлого поколения после второго и финального рестайлинга, в ходе которого она стал надежнее, стоит от 900 тысяч до 3 млн рублей. Нынешний «король» роскошных внедорожников оценивается минимум в 2,5 млн рублей и может «пробить» 10-миллионную отметку.

Jaguar XJ С этим харизматичнейшим седаном, отличающимся весьма необычным экстерьером и довольно своеобразным интерьером, все очевидно — в России у автомобилей с Туманного Альбиона репутация, увы, так себе. И, если уж эксперты не считают образцами ликвидности Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series, то что уж говорить о Jaguar, который выбирают эстеты и воинствующие оригиналы? Современный XJ с внутризаводской маркировкой X351 начинается примерно от миллиона рублей и дотягивается почти до 5 млн рублей за наиболее свежие экземпляры с мизерными пробегами.

Здесь картина и вовсе кристально ясна: в России почитают «пятерку» BMW, Mercedes-Benz E-класса и Audi A6, в то время как тому же Lexus GS приходится довольствоваться вторыми ролями, не говоря уже об очень приятном в общении XF. На рынке полно породистых «британцев» прошлого поколения (2007-2015 годов выпуска) на любой кошелек — начиная 500 тысячами рублей и заканчивая 2 млн Современный XF перехватывает эстафету у предшественника и пробивает трехмиллионный рубеж.

Infiniti FX Кроссовер, появившийся аж в 2008 году под именем FX и в 2013-м сменивший название на QX70, пока еще не растерял своей харизмы. Тем не менее, охотников на него, как нас заверили в «Авилоне», немного. Цены на вторичке начинаются примерно от 800 тысяч рублей и доходят до 4 млн рублей.