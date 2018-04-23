В Самарской области будут собирать моторы для лодок МЧС и Минобороны

На территории особой экономической зоны «Тольятти» построят еще один завод. Там будут производить лодочные моторы.

— Экспертный совет одобрил проект. Научно-производственное предприятие «Патриот» приступит к строительству в этом году. Запуск первой очереди запланирован на начало 2020 года. Инвестор планирует вложить в производство более 130 миллионов рублей, — рассказали в правительстве.

На заводе будут делать подвесные моторы мощностью 90–135 и 40–60 лошадиных сил. Производители обещают, что они будут мало весить, мало шуметь и тратить топлива. Цена будет в 2 раза ниже зарубежных аналогов.