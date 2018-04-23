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Infiniti запустит шесть новых моделей в Китае
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Infiniti запустит шесть новых моделей в Китае 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Японский производитель Infiniti объявил, что в ближайшие годы запустит производство сразу шести новых моделей в Китае, включая QX50.
Компания Infiniti впервые продемонстрирует совершенно новый полноприводный внедорожник QX50 на Пекинском автосалоне, после чего производство модели будет запущено на предприятии в Даляне. Отмечается, автомобиль выйдет на местный рынок уже в конце нынешнего года.
На данный момент компания нацелена, чтобы к 2025 году электрифицированные модели составили более 50 процентов общих продаж Infiniti, причем именно на китайском рынке они станут самыми продаваемыми. Уже сейчас марка совместно с Dongfeng Motor Company Limited занимается внедрением инновационных технологий, таких как первый в мире двигатель с переменной степенью сжатия. Роланд Крюгер, председатель и глобальный президент Infiniti, говорит: «Мы будем продолжать стремиться сделать Infiniti лучшим брендом премиум-класса на рынке».
Отмечается, Infiniti планирует в рамках Пекинского автосалона представить роскошную концепцию Infiniti Q Inspiration, воплощающую новый язык дизайна.
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